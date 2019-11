Assim como faz com as equipes principal e de base na modalidade masculina, o Palmeiras investe forte para captar atletas também na feminina. Aproveitando a Copa Mássime Sub-20, que agitará Minas Gerais a partir da próxima semana, o Alviverde Paulista promoverá uma espécie de peneira (seletiva) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH.

Buscando jovens promessas, a partir de 16 anos, o clube avaliará meninas, na próxima quinta-feira (14), a partir das 9h na Arena Santa Luzia. Além disso, reforçará também a equipe do Futgol, uma das seis participantes do torneio com início marcado para o dia interior. América, Atlético e Cruzeiro têm presença garantida na competição que terá como palco a Arena Gregorão, em Contagem.

"Sabemos que o mercado de Minas Gerais sempre produziu grandes jogadoras. Temos algumas em destaque no cenário nacional. O Palmeiras tem o projeto de se tornar referência no Brasil no futebol feminino. Temos feito estas seletivas no país inteiro e não poderíamos deixar Belo Horizonte de fora deste roteiro. Estamos aproveitando a oportunidade da Copa Mássime para fazer esta captção", conta Alberto Simão, Gerente do Futebol Feminino do Palmeiras ao Hoje em Dia.