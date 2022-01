O 123 Minas sagrou-se campeão da Copa Super 8 nesse sábado (22), ao vencer o São Paulo, por 78 a 77 (32/14, 18/22, 20/20 e 8/21), na Arena Minas Tênis Clube. É a primeira conquista nacional do time em 85 anos de história.

Essa também foi a primeira vez que os minastenistas chegaram a uma final da competição e, para participar do feito inédito, 1.683 torcedores foram apoiar a “Tempestade Mineira”.

A decisão foi equilibrada, e o 123 Minas terminou o primeiro quarto do jogo em ampla vantagem. Depois, as equipes começaram a se alternar na liderança, e, no fim, a do time mineiro prevaleceu.

Quem levou o troféu de melhor jogador da competição foi o ala Gui Deodato, que também se destacou na final, com 25 pontos e sete rebotes.

“É um momento incrível. Final inédita e título inédito para esse time, que é muito resiliente e foi forte até o fim. Nesse troféu tem um pedacinho de cada jogador do meu time e da comissão técnica”, disse o atleta.

Além da conquista da Copa Super 8, a temporada do 123 Minas, iniciada em outubro do ano passado, tem sido bastante proveitosa. No Novo Basquete Brasil (NBB), a equipe terminou o primeiro turno em terceiro lugar, após vencer 13 das 16 partidas disputadas.

O próximo compromisso da Tempestade acontecerá no dia 27 de janeiro, às 19h, diante do Caxias do Sul Basquete, na Arena Minas Tênis Clube, pelo NBB.

