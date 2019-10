Copo meio cheio ou meio vazio? A tradicional metáfora dita em vários cantos do país se enquadra bem no atual momento do Atlético. Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, o Galo vê igual a distância para o G-6, que garante vaga na próxima Copa Libertadores, e para a zona de rebaixamento.

Passadas 27 rodadas da competição, o Alvinegro está a sete pontos do Internacional, que hoje fecha o grupo dos que vão disputar o principal torneio do continente em 2020. A diferença é a mesma para o Cruzeiro, que hoje ocupa a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.

Depois de amargar uma série negativa de apenas uma vitória em 12 jogos no Brasileirão, o Atlético conquistou quatro dos últimos seis pontos disputados e conseguiu um fôlego maior no campeonato.

O duelo com o São Paulo - quarto colocado, com 46 pontos - neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pode ajudar a definir quais serão as pretensões da equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini na reta final da competição.

Torcida por G-7 ou G-8

Para aumentar a chance de voltar a disputar a Libertadores, o Atlético torce por duas combinações de resultados. O Alvinegro torce para que o Flamengo, líder disparado do Brasileiro, com 64 pontos, vença a atual edição do principal torneio do continente.

Caso o Rubro-negro leve a melhor na final da competição, marcada para o dia 23 de novembro, contra o River Plate, da Argentina, em Santiago, no Chile, mais uma vaga para o campeonato vai ser aberta via Brasileirão.

Outra possibilidade que aproximaria o Galo da Liberta seria a de o Athletico-PR, atual campeão da Copa do Brasil, e já garantido na competição do ano que vem, terminar o Campeonato Brasileiro entre os seis primeiros. O Furacão ocupa atualmente a nona colocação, com 39 pontos.

Nos melhores cenários para os atleticanos, havendo as duas combinações, o Brasileiro passaria a ter um G-8. Em meio a tais nuances, as chances de o Galo disputar a próxima Libertadores são de 4,9%., segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O departamento também calcula que, hoje, a probabilidade de o Alvinegro ser rebaixado é de 2,7%.