Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida diante do Fluminense, o Corinthians precisa de pelo menos um gol nesta quarta-feira na partida que começa às 21h30 no Maracanã para se classificar à semifinal da Copa Sul-Americana. Pelo regulamento, o gol fora de casa vale como critério de desempate. Fazer gols está sob a responsabilidade, principalmente, de Vagner Love, artilheiro da equipe tanto na temporada com 10 gols, ao lado de Gustavo, como no torneio sul-americano, com quatro gols. Do outro lado, o Flu aposta no fator casa para levar a melhor no confronto.



Aos 35 anos, Love viveu fases distintas antes de voltar a ser esperança de gols. Embora seja escalado para os principais jogos da equipe, ele sofre a concorrência do argentino Mauro Boselli e chegou a ser reserva de Gustavo no primeiro semestre. O próprio atacante não se coloca como titular absoluto para o duelo no Rio de Janeiro. "O Carille já sabe o que fazer. Pela partida diante do Avaí e pelo gol, quem sabe eu não começo jogando?"



No início do ano, Love estava bem na Turquia, mas rescindiu com o Besiktas por causa dos salários atrasados. Pesou também a vontade de defender o clube alvinegro depois de ter ficado três temporadas fora do Brasil: antes do Besiktas, o atacante passou pelo Mônaco e pelo Alanyaspor.



Nos três anos no futebol turco, ele trabalhou com seu próprio preparador físico para fazer treinos complementares. Hoje, em sua segunda passagem pelo Corinthians, Love faz o papel de segundo atacante - em alguns momentos, ele joga até como meia - e se desloca por todo o campo de ataque.



Vagner Love tem a obrigação de resolver os problemas de finalização que o time mostrou no jogo de ida na Arena Corinthians. Novo empate por 0 a 0 leva a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis. Ao longo da semana, o técnico Fábio Carille dedicou boa parte dos treinamentos pensando nesta possibilidade.



Na primeira partida, o treinador foi surpreendido. O time carioca adotou duas linhas de quatro atletas mais recuada, jogou bem e sofreu pouco. No Maracanã, o Corinthians terá de sair para atacar, postura que nem sempre executa com eficiência.



A principal dúvida da escalação é Pedrinho. O meia treinou terça-feira (o treino de ontem foi fechado à imprensa) e parece estar recuperado de dores no quadril. O jogador de 21 anos é a principal esperança de criatividade para o time que precisa fazer gols.

Fluminense

Se o time paulista aposta em Love, o Flu conta com a eficiência de Yony González. O atacante colombiano já marcou 15 gols na temporada e tem escalação garantida nesta quinta. Poupado dos treinamentos de campo na segunda e terça por causa de desgaste muscular, o jogador treinou normalmente na quarta.



Presente em 39 dos 45 jogos do Fluminense em 2019 - só fica atrás do lateral-esquerdo Caio Henrique (44) -, Yony González é o artilheiro do Fluminense na Sul-Americana, com três gols, ao lado de João Pedro.



Outro que treinou com desenvoltura na quarta foi o também atacante Pedro, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida dia 10, na derrota diante do Atlético-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão.



O Fluminense informou na tarde desta quarta que 45 mil ingressos já foram vendidos para o jogo desta quinta. A carga total é de 55 mil bilhetes. O setor Oeste do Maracanã foi mais um a ter ingressos esgotados. Também não há mais entradas para os setores Leste Superior, Leste Inferior e Sul.

