O Atlético pode ficar a um ponto da liderança da Série A do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (16), quando encara o líder São Paulo, às 21h30, no Morumbi, na abertura da 26ª rodada da competição. Isso será possível após a derrota por 1 a 0 do tricolor paulista no clássico da noite deste domingo (13), para o Corinthians, na Neo Química Arena.

Agora, os são-paulinos somam 50 pontos, sendo que o Galo, com o 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último sábado (12), na Arena da Baixada, em Curitiba, chegou aos 46.

Otero marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o São Paulo

A vitória corintiana foi alcançada com um gol do ex-atleticano Otero, aos 24 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque em que o time de Fernando Diniz falhou incrivelmente. O camisa 11 do Timão apanhou a bola no seu campo, avançou até a área adversária e chutou cruzado para vencer Tiago Volpi.

Com a derrota, o São Paulo perdeu uma invencibilidade de 17 partidas no Brasileirão. A última derrota pela competição tinha sido em 3 de setembro, por 3 a 0, para o Atlético, no Mineirão, ainda na sétima rodada.

O Tricolor passa a viver na semana que vem, além da Série A, a Copa do Brasil, pois dia 23 inicia a disputa de uma das semifinais com o Grêmio, em Porto Alegre. O jogo de volta será dia 30, no Morumbi.



A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS 1

Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Camacho), Ramiro (Mateus Vital) e Cazares (Luan); Otero (Lucas Piton) e Léo Natel (Gustavo). Técnico: Vágner Mancini

SÃO PAULO 0

Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves (Tchê Tchê) e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Hernanes); Luciano (Pablo) e Brenner (Vitor Bueno). Técnico: Fernando Diniz

DATA: 13 de dezembro de 2020

GOLS: Otero, aos 24 minutos do primeiro tempo

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

CARTÃO AMARELO: Daniel Alves (São Paulo)