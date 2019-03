O Corinthians recebe o Oeste às 16h deste domingo, em Itaquera, para confirmar sua vaga às quartas de final do Campeonato Paulista. Um empate garante matematicamente o time alvinegro na próxima fase do torneio.



O técnico Fábio Carille não confirmou os titulares da partida, mas deve manter praticamente a mesma equipe dos dois últimos jogos. A única dúvida está no ataque. O centroavante Gustavo ficará mais uma rodada de fora por causa da lesão no tornozelo. Mesmo assim ainda há disputa no setor ofensivo.



São três vagas para quatro concorrentes: Vagner Love, Boselli, Clayson e Pedrinho. Love é o responsável por dar essa dor de cabeça ao treinador. O atacante substituiu Pedrinho, machucado, contra o Ceará e foi o destaque da partida. Mas, como joga pelos lados do campo e de centroavante, pode aparecer também no lugar do argentino, que até agora não mostrou a que veio - foi titular e teve atuações discretas nas duas últimas partidas.



Questionado se ganhou uma posição no time, Love desconversou. "Vamos chamar o Carille e perguntar para ele. Como o elenco é competitivo e de qualidade, todos vão ter chance de jogar por causa do calendário brasileiro. Isso vai fazer com que o Corinthians seja competitivo durante toda a temporada. A gente tem de criar essa dúvida para ele", comentou.



Vagner Love, de 34 anos, está em sua segunda passagem pelo Corinthians. A experiência ajuda também a dar conselhos aos novatos da equipe, como Boselli. O argentino, apesar de também já ter passado dos 30 (tem 33) debuta no futebol brasileiro. "Minha relação com ele é muito boa. Todos têm carinho muito grande com ele. Apesar de ele ainda não falar o português, eu falo um 'portunhol' por ter convivido com jogadores de outras nacionalidades e a gente conversa. Ele trabalha muito e enfrentar essas dificuldades é normal, são coisas do futebol mesmo. Mas tenho certeza de que vai nos ajudar muito durante a temporada", disse.



Pedrinho está recuperado de um problema no ombro esquerdo. Carille tem utilizado ele pelo lado direito, mas também pode colocá-lo na vaga de Clayson, titular nas últimas três partidas, pela esquerda.



OESTE - Para o rival deste domingo, o confronto será decisivo, após três derrotas consecutivas. Despencando na classificação do Grupo D, pode até ser eliminado ainda nesta rodada, de forma antecipada.



A vitória do Ituano por 3 a 0 contra o Bragantino na sexta-feira aumentou a pressão para cima do Oeste. O time de Itu chegou a 17 pontos, enquanto o representante de Barueri tem 12, na terceira posição.



Para o técnico, o time "sofreu um desgaste físico e emocional com os dois jogos disputados pela Copa do Brasil". "Isso nos atrapalhou no Paulistão, porque nosso elenco é bom, porém, é pequeno", justificou Freitas. Ele se referia ao jogo disputado contra o Fast Clube, na goleada por 6 a 1, em Manaus (AM), mas depois o time paulista teve que enfrentar o Criciúma em Santa Catarina, noutro extremo do país. Empatou sem gols e perdeu a vaga da terceira fase nos pênaltis.



Mas, se a pressão é grande por resultados, o clube pelo menos conta com quatro reforços para o jogo em São Paulo. O zagueiro Kanu, o lateral esquerdo Alyson, o volante Matheus Jesus e o atacante Bruno Lopes cumpriram a suspensão automática na derrota, por 2 a 1, para o Red Bull Brasil, em Barueri, e voltam para o time titular.



Maracás, por outro lado, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Brasil e fica fora. Antes deste tropeço, o Oeste tinha perdido para o Santos, por 3 a 2 no Pacaembu e 2 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara. "Jogamos bem nestes jogos, porém, perdemos. Agora vamos dar o máximo para vencer", prometeu Freitas.



HOMENAGEM - Antes da partida, o Corinthians prestará homenagem às vítimas da tragédia em Suzano. Os nomes dos que morreram no massacre serão exibidos no telão da arena. Balões pretos, lembrando os mortos pelos dois atiradores, serão soltos quando os atletas estiverem perfilados em campo.