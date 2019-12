Aquilo que parecia surreal, pode acontecer. A vitória do Corinthians em cima do Ceará, por 1 a 0, no Castelão, na noite desta quarta-feira, pela 37ª rodada do Brasileirão, reascendeu a chama celeste. Agora, o Cruzeiro só depende de suas próprias forças para permanecer na Série A da competição. Para isso, precisa vencer o Grêmio, nesta quinta-feira (5), às 19h15, na Arena do Grêmio, e, depois, obter um bom resultado contra o Palmeiras, no domingo (8), no Mineirão.

O gol do Timão, marcado por Gustagol aos 36 minutos do segundo tempo, foi bastante comemorado pelos torcedores da Raposa. Para muitos, foi o tento mais importante do Cruzeiro nesta temporada, até agora.

O resultado no Castelão fez o Corinthians se garantir na próxima Copa Libertadores. Já o Vozão segue estacionado com 38 pontos, dois a mais que a Raposa, viva para a "decisão" desta quinta.