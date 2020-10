O Corinthians venceu o Internacional por 1 a 0, neste sábado (31), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ajudou o Atlético na disputa pelas primeiras colocações da competição .

A vitória do Timão foi construída a partir do gol de Davó, aos 32 minutos, após bela jogada do ex-atleticano Cazares.

O tropeço do Inter, líder do Brasileirão com 35 pontos, é comemorado pelo Galo, que aparece na terceira colocação na classificação, com 32 pontos e agora dois jogos a menos do que o Colorado.

Quem também se beneficiou com a vitória do time paulista é o Flamengo, vice-líder do torneio, com a mesma pontuação do Internacional.

Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, às 16h, no Maracanã, e pode assumir a liderança da competição em caso de triunfo.

Já o Galo, que por voltar a ponta da tabela se vencer na rodada e o Fla for derrotado, vai entrar em campo nesta segunda, para encarar o Palmeiras, às 17h, no Allianz Parque.

Importante lembrar que o Alvinegro tem um jogo pendente contra o Athletico-PR, válido pela 6ª rodada do Brasileiro, que ainda não foi remarcado.