O meia Hyoran, pouco usado pelo Atlético durante a temporada de 2021, não será emprestado para o Coritiba. O presidente do clube paranaense declarou ao GE que o valor salarial do atleta não condiz com a realidade atual do Coxa.

“Ele (Hyoran) ganha três vezes o que ganha o maior salário de um time que está saindo da Série B para a Série A", disse Juarez Moraes e Silva, mandatário do Coritiba.

Hyoran tem contrato com o Atlético até o fim de 2023. Pelo time alvinegro, ele fez 80 jogos e marcou 12 gols.

O meia-atacante chegou ao Galo em 2020, mas antes, passou pela Chapecoense e pelo Palmeiras. No clube paulista, sagrou-se campeão brasileiro de 2018.