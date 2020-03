Com a pandemia do coronavírus, não foi só a bola que parou nos quatro cantos do mundo. Sem receitas do cotidiano, como vendas de camisas, bilheterias e outras ações, os clubes esfriaram também a procura no mercado do futebol. O Atlético, não diferente, segue o mesmo comportamento. Por meio de uma live realizada nesta segunda-feira (23) no YouTube da TV Galo, o presidente Sérgio Sette Câmara tocou no assunto e garantiu que não bancará nenhum reforço neste período.

"O Alexandre Mattos (diretor de futebol) está trabalhando sim na questão de contratações, mas o momento não será agora. Assim que houver uma luz no fim do túnel, vamos ao mercado de forma agressiva. Esperamos que haja uma inter-temporada para que os atletas voltem à forma" afirmou Sette Câmara.

Em live, Sette Câmara fala em férias coletivas e busca por soluções para 'salvar' ano do Atlético

"Neste momento, paralisamos as contratações. Se faço o contrário agora, a única coisa que faremos é engordar nossa folha de pagamento" acrescentou o mandatário do alvinegro, que preferiu não falar da lista de reforços pedidas por Jorge Sampaoli.

Nesta terça-feira (24), o entrevistado da live será o diretor de futebol Alexandre Mattos.