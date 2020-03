A desenvolvedora Riot Games suspendeu na tarde desta segunda-feira (16) o Campeonato de League of Legends do Brasil (CBLoL) e o Circuito Desafiante – competição de segunda divisão, que ocorre de forma online. O anúncio foi feito pelas redes sociais e o comunicado oficial foi publicado no site da Riot Games pelo próprio diretor de operações de e-sports da empresa, Carlos Antunes – que também atende pelo apelido Cacophonie.

O diretor ressaltou em nota que a paralisação foi decidida de domingo (15) em função das recentes informações e recomendações de órgãos federais de saúde pública e das determinações do Governo do Estado de São Paulo, onde fica sediada a sucursal brasileira da empresa. A resolução, de acordo com Cacophonie, visa intensificar o enfrentamento contra o novo coronavírus (Covid-19).

A edição deste ano do CBLoL – primeira fase de partidas antes dos play- offs – começou em fevereiro e prosseguiria até o dia 12 de abril. O campeonato já foi adiado na Europa, China e Coreia do Sul.