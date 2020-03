A pandemia do coronavírus assola praticamente todo o mundo e como no Brasil os números de infectados cresce a cada dia, um grupo de jornalistas chama a atenção com uma campanha de conscientização pela quarentena.

Com a hashtag #OMandoéNosso os membros da imprensa esportiva de diversos estados gravaram um vídeo com uma mensagem direta aos seus seguidores nas redes sociais.

Repórteres de TV, rádio, jornal, comentaristas e apresentadores encampam a ideia contra o "temido adversário".

No primeiro vídeo participaram jornalistas renomados, como Mauro Cézar e Leonardo Bertozzi, da ESPN Brasil; Diego Bertozzi, do canal Fox Sports, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia, Yara Fantoni, da TV Band, Venê Casagrande, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, Mariana Spinelli, também da ESPN, Maurício Paulucci, da TV Globo, Léo Gomide e Christiano Junqueira, da TV Band e rádio 98 FM, e Chico Garcia da Band.

Outros nomes já apoiam a campanha O "Mando é Nosso" e estarão em vídeos divulgados em um futuro breve, como Arnaldo Ribeiro, ex-ESPN e hoje no Sportv, Gian Oddi, do canal ESPN Brasil, e Alexandre Simões, editor de esportes do jornal Hoje em Dia, e o repórter Luciano Dias.

A iniciativa da campanha partiu do repórter do HD, o setorista do Atlético, Henrique André, que teve o aporte do repórter Guilherme Piu, setorista do Cruzeiro também no Hoje em Dia.

"Há alguns dias, a bola parou de rolar; o Brasil precisou parar. Já registramos tantas glórias, tantas conquistas inesquecíveis. Mas é momento de, juntos, contarmos também uma difícil batalha que já nos bate à porta. Com os mesmos microfones, câmeras, canetas e computadores, seguimos com a responsabilidade de trazer a verdade. Para lutarmos juntos contra este temido adversário, que tem vencido duelos mundo a fora, pedimos que não saiam às ruas. Nossa briga será vencida em casa. Nossa volta olímpica não tem data marcada, mas com certeza será dada. O Coronavírus deu as caras e, mesmo com tanto mistério na sua formação, nos mostrou que dará trabalho nos próximos meses. Não é momento de subestimar ou ironizar este adversário. Nesse jogo o único derrotado poderá ser nós mesmos. Acredite em informações oficiais. Atente-se às falsas notícias. Neste momento, é importante ficar atento aos fatos. A bola deixou de rolar. Os estádios fecharam os portões. Mas não importa! Tudo terá valido a pena num futuro próximo. Juntos, vamos triunfar! Lave as mãos, proteja os idosos e leve à sério a quarentena. Não é só futebol. É a vida! E lembrem-se: FIQUEM EM CASA!", diz o texto divulgado pelos jornalistas esportivos.

🏘❌🦠 Nós, jornalistas esportivos, hoje temos um recado bem importante para você.



Assista, pratique e compartilhe.

Vamos triunfar! Afinal, em casa, #OmandoÉNosso!



⚽️🏀🏈⚾️🥎🎾🏐🏉🥏🎱 pic.twitter.com/DZdr4h3zC0 — HENRIQUE ANDRÉ (de 🏡) (@ohenriqueandre) March 22, 2020

Apoio dos clubes

Na tarde deste domingo (22) o Atlético replicou a campanha, gerando ainda mais engajamento para uma conscientização super importante no momento. Em Minas Gerais o Cruzeiro também deve se pronunciar nos próximos dias dando ainda mais voz à hashtag OMandoÉNosso.

Outras manifestações

Setoristas do São Paulo, ou seja, repórteres que cobrem o dia a dia do clube tricolor, também divulgaram um vídeo educativo nesse momento de dificuldade pela forte incidência do coronavírus no Brasil.

Números oficiais

Só no Brasil já são 1.546 casos confirmados de coronavírus com 25 óbitos registrados. O Ministério da Saúde acompanha a curva de ascenção da doença no País e toma medidas importantes na tentativa da contenção do Covid-19, que já matou milhares de pessoas ao redor do globo.