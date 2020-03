Os organizadores da Maratona do Rio, tradicional competição de corrida que acontece anualmente nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, decidiram adiar o evento para outubro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os eventos, que seriam realizados no feriado de Corpus Christi (entre 11 e 14 de junho) foram transferidos para os dias 11 e 12 de outubro.

No dia 11, serão as provas de meia-maratona (21 km) e a maratoninha Gloob. Já as provas de maratona (42 km) e de corridas de 5km e 10km serão realizadas no dia seguinte (12). Nenhum percurso foi alterado.

Os corredores que não puderem participar das provas nas novas datas poderão transferir suas inscrições para a prova do ano que vem sem ônus, de acordo com a organização do evento.

Hoje o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu que os organizadores não cancelem seus eventos, mas os remarquem para datas posteriores. Crivella disse ainda que a prefeitura dará todo suporte para essas remarcações.