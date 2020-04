Não é segredo que o técnico argentino Jorge Sampaoli gostaria de contar com o meia-atacante Cazares no time que ele vai montar no Atlético. Mas como o equatoriano fica sem contrato no final desta temporada, o novo comandante alvinegro quer a certeza de que o equatoriano estará focado no trabalho. Para resolver essa questão, o diretor de futebol alvinegro, Alexandre Mattos, iniciou conversa com o jogador para a renovação do vínculo. Mas o processo foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus, segundo o presidente Sérgio Sette Câmara.

“Quando estávamos começando a conversar, tivemos o problema do coronavírus. Tudo parou. E essas conversas não foram à frente, até porque a última coisa que vamos fazer agora é dar aumento de salário para alguém. Para fazer algum tipo de prorrogação do contrato dele, isso passaria por um aumento salarial, luvas. Na volta, se o Alexandre Mattos chegar a um bom termo com ele, vamos tratar sobre esse assunto”, revela o mandatário atlticano.

O Atlético deseja a permanência do meia Cazares, mas a renovação do seu contrato vai depender da parte financeira, que sofreu um grande golpe com a pandemia pelo novo coronavírus O Atlético deseja a permanência do meia Cazares, mas a renovação do seu contrato vai depender da parte financeira, que sofreu um grande golpe com a pandemia pelo novo coronavírus

Além de Cazares, outro meia que tem sua sequência na Cidade do Galo ligada à pandemia é Nathan, que está emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra, e segundo Sette Câmara desperta o interesse de outros clubes brasileiros.

“Existe uma informação desencontrada a esse respeito, mas existe uma ideia da Fifa de dar no mínimo uma prorrogação dos contratos em vigor pelo período que houve a paralisação do futebol. Se isso acontecer, estaríamos falando da continuidade do contrato dele até meados de setembro, talvez. Vamos conversar, há o interesse de manter o Nathan conosco. Vamos tentar a prorrogação do contrato dele. Ele tem mercado, sei que há outros clubes do Brasil que se interessam por ele. Nós temos contrato em vigor e vamos tentar ver se a gente consegue esticar isso aí pelo menos até o final do ano”.

As revelações de Sérgio Sette Câmara foram durante o programa Papo de Setoristas do Atlético, que está disponível no canal Breno Galante, no Youtube.