A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula E decidiram suspender a temporada 2019/2020 da categoria voltada a carros elétricos por dois meses. A decisão, segundo os organizadores do campeonato, é a "disseminação contínua" do novo coronavírus (Covid-19) e a posição da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarando a doença oficialmente como uma pandemia.

Previsão é de que a temporada seja retomada em 21 de junho

Com a paralisação da temporada entre março e abril, as etapas de Paris (França), Seul (Coreia do Sul) e Jacarta (Indonésia) não serão realizadas nas datas originalmente programadas. "Trabalhando em colaboração com a FIA e as autoridades de cada local do evento, a Fórmula E monitorará de perto a situação e avaliará as opções para organizar e reagendar corridas após a suspensão temporária", disse a categoria, em nota divulgada nesta sexta-feira (13).

A previsão é de que a temporada seja retomada em 21 de junho, com a etapa de Berlim (Alemanha), caso a situação do novo coronavírus melhore e se estabilize. Anteriormente, as corridas marcadas para Sanya (China) e Roma (Itália) já haviam sido adiados, ainda sem nova data para ocorrerem, devido à propagação da doença.

Após cinco etapas disputadas, o português António Félix da Costa (Techeetah) lidera o campeonato com 67 pontos, seguido pelo australiano Mitch Evans (Jaguar), com 56 pontos, e o britânico Alexander Sims (BMW), com 46. O Brasil tem dois representantes: Lucas Di Grassi (Audi), campeão da categoria em 2016/2017, e que está em quinto na atual edição, com 38 pontos; e Felipe Massa (Venturi), vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008 e 19º na temporada 2019/2020, com dois pontos.

Leia mais:

Risco pelo coronavírus faz FMF decidir por rodada do Campeonato Mineiro com portões fechados