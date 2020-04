Treinador de goleiros na equipe Sub-20 do Atlético, o carioca Jorcey Anísio usou as redes sociais para alertar as pessoas sobre a importância do isolamento social neste período de pandemia do novo coronavírus. No post, ele relata que três pessoas conhecidas da família infectadas pelo Covid-19 e falecendo recentemente.

"Foram dois avós de amigas da minha filha e uma pessoa que trabalhou com minha esposa até o ano passado", conta Jorcey ao Hoje em Dia".

"Essa amiga da minha esposa faleceu agora de manhã. Ela internou na segunda-feira (13) e hoje veio a óbito", acrescentou o treinador de 47 anos.

No início da semana, atletas e outros funcionários do Atlético tiveram as férias prolongadas, de 21 para 30 de abril. Contudo, dificilmente voltarão às atividades no início de maio.

Jorcey ainda relata que está presenciando Renata conversando com as amigas desde cedo e que isso gerou um "estalo" na cabeça.

"O negócio é sério. Quando se aproxima, nos assustamos. Moro em Lagoa Santa e, aqui, tem gente que não está nem aí para a situação. Meus pais estão no Rio de Janeiro, mas estao trancados dentro de casa. Meu pai é cardiopata, diabético e já infartou duas vezes. Ele tem todos os fatores de risco. Meu irmão vai lá e deixa as coisas na porta; eles não saem", finaliza.