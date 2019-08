O corpo do atleta Douglas Nunes, pivô da equipe de futsal do Corinthians e da seleção brasileira, será velado nesta segunda-feira, no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, a partir do meio-dia. O jogador foi assassinado na madrugada deste domingo, (11) em Erechim, no Rio Grande do Sul, na saída de uma casa noturna.



Segundo testemunhas, Douglas Nunes e outros jogadores teriam se envolvido em uma discussão dentro de uma boate na avenida Sete de Setembro, no centro da cidade do interior gaúcho. Na saída do local, Douglas foi atingido por disparos feitos de dentro de um carro. Pouco antes, o time do Parque São Jorge havia perdido para o Atlântico por 5 a 3, pela semifinal da Taça Brasil.



Douglas Nunes, formado nas categorias e base do Corinthians e com passagens por Orlândia e Kairat Almaty, do Casaquistão, foi socorrido por bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.



A Brigada Militar da cidade de Erechim prendeu no final da tarde deste domingo o suspeito de ter cometido o assassinato. Identificado como Ricardo Rodrigues, o suspeito tem 25 anos e teve prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul. O homem admitiu ter efetuado os disparos e disse que a confusão aconteceu após divergências na hora que o grupo de atletas foi pagar a conta do camarote que estavam.



FINAL ADIADA - Em virtude do falecimento do jogador do Corinthians, a final da Taça Brasil foi adiada. A partida entre Atlântico e Carlos Barbosa, que seria no domingo, acontecerá nesta terça-feira, às 19 horas, no Ginásio do CER Atlântico, em Erechim.





Leia mais:

Jogador de futsal do Corinthians e da seleção, Douglas Nunes é assassinado