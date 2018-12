A organização da Corrida Internacional de São Silvestre informou nesta quinta-feira que a 94ª edição da tradicional prova de atletismo vai reunir 30 mil participantes no dia 31, em São Paulo. A competição, que percorrerá 15 quilômetros pelas ruas da capital paulista, terá atletas de nove países diferentes.



O principal destaque brasileiro no masculino será Wellington Bezerra, que foi vice-campeão da Maratona Internacional de São Paulo deste ano e 11º colocado na Maratona de Berlim. Também podem brilhar na prova Gilmar Lopes, terceiro na Volta da Pampulha, e Giovani dos Santos, seis vezes campeão da Pampulha. Melhor brasileiro na São Silvestre de 2017 (12º lugar), Éderson Pereira também está garantido - neste ano foi o quinto na Pampulha.



No feminino, a maior esperança nacional será Joziane Cardoso, melhor brasileira na São Silvestre de 2017, com o 10º lugar. Ela também foi campeã da Pampulha em 2014. Além dela, estarão na corrida Andréia Hessel, campeã da Maratona Internacional de São Paulo deste ano e 20ª colocada na Maratona de Frankfurt, e Tatiele Pereira, melhor brasileira na São Silvestre de 2016.



Entre os destaques internacionais estão o bicampeão da prova Dawit Admasu e de Sintayehu Hailemichael, vice no feminino no ano passado. Ambos são etíopes. Os quenianos Paul Kipkemboi, Nicholas Kieter e Edwin Kipsang Rotich e o etíope Mosinet Bayih também são nomes de destaque. No feminino, as atenções estarão voltadas para a queniana Esther Kakuri e para a etíope Birtukan Alemu.



A tradicional corrida de rua terá largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900. Pela programação dos organizadores, a categoria cadeirante terá início às 8h20. O pelotão de elite feminino terá largada às 8h40. E, às 9h, terá a partida do pelotão de elite masculino e atletas da categoria geral.



A entrega dos kits aos participantes começou nesta quinta-feira (27) e vai até o dia 30, véspera do dia da prova. E está sendo realizada em local diferente neste ano, no Palácio de Convenções do Anhembi. Não haverá entrega de kits no dia da corrida.