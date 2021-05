O revés para o América, por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pelo confronto de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, ainda é assunto na Toca da Raposa II. Não em tom de lamentação, mas como uma lição a ser aprendida, visando ao duelo de volta, neste domingo (9), às 16h, no Independência. É o que garante o atacante Rafael Sóbis.

“Depende do ponto de vista que você quer ver. A gente tem que ficar com o melhor, até os 40 minutos do segundo tempo (do embate passado). O time conseguiu desenvolver, ter jogadas e fezer uma grande partida. E cinco minutos depois teve a desligada, na qual pagamos por isso. Que sirva de aprendizado. Mas acho que no todo, o time atuou muito bem e foi melhor”, comentou.

Ressaltando que é preciso ter atenção durante 100% de um duelo, ele tem convicção de que a situação pode ser alterada, e o Cruzeiro se classificar.

“Manter a mesma pegada. Se fizermos um jogo muito parecido com o que fizemos no último, corrigindo algumas coisas, temos tudo para sair com o resultado positivo e a vaga na final”, disse.

Ele se embasa também na evolução exibda pela equipe celeste nos primeiros meses de temporada. “Tivemos vários jogos para chegar a este momento. Então é saber das dificuldades e tudo que envolve, mas também desfrutar, porque não chegamos até aqui por acaso. Temos responsabilidade e uma grande nação por trás torcendo, porém, também é a coroação a uma fase anterior que nos levou a esta”, destacou.

Por fim, afirmou que o fator emocional também será fundamental na disputa que está por vir. “Tem que desfrutar, tem que jogar, estar com o psicológico bom e tentar fazer o melhor, não ter medo de tentar uma jogada, não se abalar ao errar uma jogada. Quem tem cabeça boa hoje no futebol colhe muitos frutos”, completou.