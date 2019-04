Cotado para ser o substituto de Levir Culpi no Atlético, Rogério Ceni tem algumas curiosidades relacionadas ao ex técnico do Galo. Amigos fora das quatro linhas, o técnico do Fortaleza assinou o prefácio do livro "Um Burro com Sorte", escrito por Levir em 2014. A obra conta causos e histórias vivenciadas pelo ex técnico do Atlético no futebol.

Ceni destacou várias virtudes de Levir, como o profissionalismo, caráter, a sinceridade, além do humor incomparável.

Confira o prefácio escrito por Rogério Ceni no livro "Um Burro com Sorte" (Clique para ampliar):

Levir Culpi e Rogério Ceni trabalharam juntos no São Paulo em 2000 e conquistaram o Campeonato Paulista. Na mesma temporada, o Tricolor foi derrotado pelo Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil.

Caso a contratação de Rogério Ceni seja concretizada, o Atlético terá momento semelhante ao que passou em 2007, quando apostou em Zetti para ser o substituto, justamente, de Levir Culpi.

Antigo dono da Camisa 1 do São Paulo e antecessor de Rogério na função, ele foi demitido pouco tempo depois, após levar uma goleada por 4 a 0 contra o Vasco. Sob o comando de Zetti, o Atlético fez apenas 13 pontos em 33 possíveis, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.