O paredão Jefferson entrou no grupo de combate ao novo coronavírus (Covid-19). O ex-goleiro do Botafogo lançou um desafio em seu perfil oficial do Instagram: colocou em leilão uma camisa da Seleção Brasileira, que vestiu na Copa do Mundo de 2014, autografada por todos os jogadores que disputaram a competição.

Quem estiver interessado em arrematar a camisa canarinho precisa ser rápido. O leilão começou na noite de sábado (11) e terminará neste domingo (12), às 18h, Cada lance é feito por número de cestas básicas, com o valor de R$ 40 cada uma. Os alimentos serão distribuídos para famílias carentes, atingidas pelos efeitos socioeconômicos da pandemia de covid-19. O leilão ocorre dentro do perfil do Instagram do próprio goleiro, que está de olho nos lances e mandou o recado a seus seguidores.

“Vou leiloar um item que é muito importante na minha vida e na minha carreira para poder arrecadar o máximo de cestas básicas para poder ajudar o próximo. É a camisa da Copa do Mundo de 2014, ela está com autógrafo de todos os jogadores: Neymar, David Luiz, Thiago Silva, Victor, Júlio César. É uma camisa que tem um significado muito importante pra mim, mas vou colocar no Leila. Quem der o maior lance de cestas básicas vai adquirir a camisa para guardar em casa. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Juntos somos mais fortes”.

A ideia de leiloar camisas partiu de outro ex-jogador do Botafogo, Sandro Cunha. Desde o fim de março, o ex-zagueiro divulgou em seu perfil pessoal do Instagram o leilão de uniformes utilizados por jogadores de diversos clubes como Barcelona, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Santos, Guarani, Goiás, Vitória, Santa Cruz, Paysandu, Náutico, Bolívar (BOL), dentre outros. Desde então, por meio de vídeos em seu perfil, Sandro vem publicado os resultados e os vencedores dos leilões.