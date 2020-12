Ano novo, recorde novo. Assim começará 2021 para o técnico Jorge Sampaoli. No Atlético desde março, o comandante argentino entrará para uma seleta lista de gringos no comando de clubes brasileiros, considerando o período da chamada 'Era dos Pontos Corridos' da competição mais importante do país.

Desde 2003, apenas o uruguaio Diego Aguirre conseguiu ultrapassar a marca de 100 partidas como técnico em solo tupiniquim, 120 ao todo, levando em conta todas as competições em disputa enquanto esteve empregado; cabe lembrar que ele passou por Internacional, Atlético e São Paulo.

Contra o Coritiba, Sampaoli completará 99 jogos trabalhando no Brasil. Pelo Santos, em 2019, foram 65. Pelo Galo, até o momento, São 33. Caso vença o Coxa, o argentino terminará a temporada com 56 vitórias no país, ficando a uma de igualar Aguirre. Curiosamente, o primeiro desafio atleticano em 2021 será contra o Peixe, no Mineirão.

Se considerarmos apenas o Campeonato Brasileiro (Série A), Sampaoli já é o recordista de jogos desde 2003. Com 64 partidas, ele reina absoluto no quesito; Aguirre estacionou nas 50.