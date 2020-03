A foto de uma misteriosa mulher com uma tatuagem do Atlético está agitando as redes sociais nesta segunda-feira (9).

O registro de uma atleticana ostentando o desenho do escudo com a palavra "Galo" foi divulgado pelo tatuador Thiago Scap por meio da sua conta no Twitter.

Na publicação, Thiago pede ajuda aos internautas para encontrar a dona da “tattoo”. Caso a mulher seja encontrada, Scap prometeu fazer uma tatuagem sem custos para a atleticana.

Conhecido por criar tatuagens exclusivas para os clientes, muitas vezes relacionadas ao Atlético, Thiago Scap explicou de onde surgiu a campanha.

“Eu recebi uma menção no instagram de um cara que pegou um ônibus, viu essa mulher com a tatuagem e me marcou. O que me chamou a atenção é de que aparentemente ela tem poucas tatuagens, e essa parece ser bem antiga, pequena, bem simples. Então, quer dizer que ela gosta mesmo, que ela tem o orgulho. Isso me deu vontade de fazer uma tatuagem legal, diferente, que ela também tenha orgulho de mostrar. Claro, se isso for do interesse dela”.

Scap também fez questão de citar outros aspectos que envolvem a realização de uma tatuagem atualmente.

“Quando você marca sua pele com algo, você tem que gostar realmente, principalmente se você não for tão adepto de tatuagens. Tatuagem hoje é um luxo, além da fila de espera, não é mais tão barato. Então, aquela foto, especificamente, me deu vontade de ajudar”.

Conhecem a dona dessa tattoo? Se acharem ela (e ela quiser claro) farei uma tattoo sinistra do Galo 0800 pra ela. pic.twitter.com/1JuUOt7yQZ — Thiago SCAP (@ThiagoScap) March 9, 2020

Mosaico

Além das tatuagens, Thiago Scap também foi o criador do mosaico usado pela torcida do Atlético no clássico contra o Cruzeiro, no último sábado (7), no Mineirão.

Em relação ao trabalho realizado no Gigante da Pampulha, Scap comemorou o resultado, revelando que teve um dia de celebridade no maior palco do futebol mineiro.

“Foi muito legal. Desde 2010 eu faço trabalhos para o Galo, mas aquele (do clássico) foi diferente. O clima estava diferente, a repercussão também foi diferente. Nem quando fiz a final da Libertadores, em que o time foi campeão, teve essa repercussão. Quase não consegui andar no Mineirão, devo ter tirado umas 500 fotos (risos)”.