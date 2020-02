“Parece que estou sonhando”. A frase foi dita pela pequena Micaelly, de 9 anos, após pisar no gramado do Mineirão pela primeira vez. A menina é moradora do bairro Santo André, na Região Noroeste de Belo Horizonte, em uma área afetada pelas chuvas que caíram na capital nas últimas semanas.



Não foi só a Micaelly que teve a mesma sensação nesta terça-feira (4). Outras 20 crianças e adolescentes, também moradores de locais castigados pelos temporais, visitaram o palco sagrado do futebol mineiro.



A turma conheceu várias partes do estádio: museu, camarotes, vestiário e gramado. Eram olhares atentos para cada orientação dos monitores do Mineirão.



Em cada explicação, pensamentos e questionamentos, muitas vezes inocentes, que ecoavam pelo Gigante da Pampulha. “O estádio é muito grande”; “eles jogam bola até com chuva?”; “é a minha primeira vez em um estádio de verdade”.



O Marcos Paulo, de 14 anos, morador do bairro Jaqueline, na região Norte da capital, aproveitou todos os momentos da visita. “É muito bom, é muito legal. Fui no vestiário, fui conhecer o museu. Tem muita coisa no museu para ver, a gente conheceu a história do Mineirão. Eu estava querendo jogar bola, hoje não vou conseguir, mas quem sabe um dia”, comentou o garoto que ainda disse que “nunca esquecerá este dia”.



A ação no Mineirão foi articulada pela Secretaria Municipal de Educação e outras políticas públicas para realizar o acolhimento das crianças e jovens desabrigados.