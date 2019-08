Em meio às diversas manifestações das mais variadas áreas da sociedade, o Cruzeiro também publicou uma mensagem em solidariedade à Amazônia, que vive uma onda de queimadas nas últimas semanas.

Em suas redes sociais, o clube publicou uma foto com a Raposa, mascote do time, ao lado de outros animais que representam equipes do futebol brasileiro, em uma cena que representa as queimadas na floresta.

No texto da publicação, o clube celeste expressa a solidariedade da “fauna do futebol” em relação à floresta que faz parte do território brasileiro.

Ao redor do planeta, vários esportistas renomados, como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Paulo Dybala, Lewis Hamilton e Novak Djokovic também se manifestam em defesa da Floresta Amazônica