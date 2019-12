A sede campestre do Cruzeiro, no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, também sofre com a crise financeira pela qual passa a Raposa. Com dinheiro escasso, a manutenção do maior parque aquático do clube também ficou comprometida. Tanto que a principal piscina do clube de lazer ficou interditada por pelo menos uma semana por causa de problemas estruturais.

Segundo o Hoje em Dia apurou com alguns sócios do Cruzeiro, na sede Campestre há uma empresa que presta serviço na manutenção e limpeza das piscinas. E como faltou dinheiro para pagar esse serviço, o espaço ficou interditado por causa da sujeira.

Ainda de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, houve uma tentativa frustrada de limpeza na piscina recentemente com o uso de um produto químico. Mas a aplicação desse material foi feita de forma equivocada, o que piorou ainda mais a situação da água, que ficou com aspecto “completamente pantanoso" como se pode ver nas imagens.

O local, costumeiramente usado para diversão, ficou por um bom tempo fora de uso pelo descaso pelo qual passa o Cruzeiro. É possível ver pelas fotos que a água chegou a ficar completamente verde e com muitos fragmentos no fundo da piscina, o que de fato deu a aparência de um pântano como relatado por uma das fontes ouvidas pela reportagem.

Milagre da limpeza

Na última sexta-feira, como preza o bom jornalismo, a reportagem procurou a assessoria de imprensa do Cruzeiro para falar sobre o descuido com a limpeza da piscina. O relógio marcava as promeiras horas da manha, 9h25, quando enviamos mensagem ao representante do clube para esclarecer o motivo da falta de tratamento na água. Milagrosamente, no começo da tarde, por volta de meio-dia, segundo informações levantadas pelo HD, uma pessoa divulgou imagens da piscina em um grupo de bate-papo virtual. O local já estava com um aspecto melhor, apesar de ainda ser possível enxergar "musgos verdes" no fundo.

Essa mesma pessoa que enviou a foto disse que o tratamento da água havia sido feito de forma "emergencial" para evitar possíveis críticas.

A surpresa é que, coincidentemente, a piscina, que ficou suja por pelo menos uma semana, foi limpa em uma em tempo recorde justamente no dia em que a reportagem buscou informações com o clube sobre o problema. E a própria assessoria de imprensa do Cruzeiro informou depois das 16h da última sexta que não se pronunciaria sobre o caso.

Campestre dos problemas

Não é a primeira vez que o Hoje em Dia noticia desmandos na sede Campestre do Cruzeiro. Em 15 de outubro publicamos matéria mostrando que um permissionário autorizado a usar um espaço para comércio, entrou na Justiça cobrando R$ 450 mil por divergências envolvendo um quiosque de açaí no mesmo local.