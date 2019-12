Considerado o melhor treinador de goleiros do futebol brasileiro, Robertinho pode deixar o Cruzeiro. Integrante da comissão técnica permanente do clube e trabalhando na Toca II desde 2010, ele tem proposta de outras equipes. E com a crise financeira atravessada pela Raposa, sua saída deve ser o caminho.

Em entrevista ao Globoesporte.com, ontem, Vittorio Medioli, que ocupa o cargo de CEO no Núcleo Diretivo Transitório que está comandado o clube desde a queda de Wagner Pires de Sá, falou sobre os vencimentos de Robertinho.

Com a crise financeira, Robertinho, que tem um salário acima da nova realidade do Cruzeiro, pode deixar o clube. Considerado o melhor treinador de goleiros do Brasil, ele desperta o interesse de vários clubes

“Tem treinador de goleiro que ganha cinco vezes mais que o treinador de goleiros do Flamengo. São discrepâncias absurdas. Isso foi feito em um estudo de 2018, que apontava irregularidades. Apontava que estavam pagando demais em determinados cargos”, revelou o novo dirigente cruzeirense.

Grêmio

Pessoas próximas a Robertinho revelaram que ele já recebeu sondagens de vários clubes do futebol brasileiro.

O contato mais forte foi o do Grêmio. Além do Tricolor Gaúcho, o Flamengo também o tem na mira.

O time sulista viveu um grande problema com seus goleiros nesta temporada. Paulo Victor, que é o titular, falhou em vários momentos importantes, inclusive na partida de volta das semifinais da Libertadores, contra o rubro-negro, no Maracanã.

Seu reserva, Júlio César, que chegou ao clube em 2019, também não conseguiu empolgar e em momento algum ameaçou o titular.

Além de Robertinho, o Grêmio tem interesse também em Rafael, goleiro reserva do Cruzeiro, situação que já foi noticiada há mais tempo.

Retorno

No caso do Flamengo, a ida para o Ninho do Urubu seria um retorno. Isso porque Robertinho veio para o Cruzeiro depois de trabalhar no clube carioca entre 2006 e 2010. Ele foi levado para a equipe carioca por Ney Franco, com quem trabalhava no Ipatinga.

No final do ano passado, quando aconteceu a troca de diretoria na Gávea, o clube carioca procurou Robertinho tentando seu retorno. Na época, ele preferiu seguir na Toca da Raposa II afirmando ter projetos futuros dentro do clube.

Agora, a situação é diferente. O Cruzeiro passa por grave crise financeira e o salário de Robertinho é considerado alto para a nova realidade cruzeirense. Teremos novidades em breve.