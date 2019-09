Um gol de Cristiano Ronaldo no início do segundo tempo garantiu o triunfo da Juventus de virada sobre o Verona por 2 a 1, neste sábado, em casa, no Juventus Stadium, e manteve a invencibilidade da equipe de Turim neste começo de Campeonato Italiano.



O terceiro triunfo em quatro jogos no torneio coloca a Juventus de volta à liderança, com 10 pontos. No entanto, a atual octocampeã nacional terá de secar a Inter de Milão no clássico contra o Milan, neste sábado, para continuar no primeiro posto. O Verona tem quatro pontos e ocupa a 12.ª colocação.



Após dois empates seguidos, um pelo torneio nacional e o outro na estreia da Liga dos Campeões da Europa diante do Atlético de Madrid, na Espanha, a Juventus precisou recorrer à sua grande estrela para voltar a vencer na temporada.



Miguel Veloso marcou um golaço aos 20 minutos do primeiro tempo e adicionou dificuldade à tarefa da Juventus de retornar ao caminho das vitórias. No lance, que aconteceu na sequência de um pênalti perdido pelo Verona, o português acertou lindo chute de canhota no ângulo direito de Buffon.



No entanto, a Juventus tinha Cristiano Ronaldo e o astro foi decisivo. Ele serviu Ramsey e o inglês empatou a partida pouco tempo depois com um chute de longe que encontrou o caminho do gol após o desvio na zaga. Na etapa final, o astro português converteu penalidade com categoria e garantiu o triunfo ao time treinado por Maurizio Sarri.



Nos acréscimos, o objetivo de administrar a vantagem adquirida foi facilitado com a expulsão do zagueiro albanês Kumbulla, deixando a Juventus com um a mais até o final.



Em outro jogo da quarta rodada do Campeonato Italiano neste sábado, o Brescia, ainda sem o atacante Mario Balotelli, venceu a Udinese fora de casa por 1 a 0. O meia brasileiro Romulo foi o autor do único gol da partida.



O Brescia soma seis pontos e ocupa o oitavo lugar, enquanto que a Udinese soma três e está na 18.ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento.