Cerca de 1.200 bonecos com o rosto de torcedores do Atlético estarão presentes ao Mineirão nesta quarta-feira (29), durante o duelo do alvinegro contra a Patrocinense, válido pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Com a ação, que vale para os três próximos jogos do Galo como mandante, o clube arrecadou cerca de R$ 92 mil, no chamado "ingresso virtual". Contudo, nem todos os presentes, de fato, são atleticanos.

Este é o caso do cruzeirense Guilherme Figueiredo, de 31 anos. Fanático pela Raposa, ele acabou "homenageado" por um grupo de amigos e já está presente em uma das cadeiras do Gigante da Pampulha, trajado com o Manto da Massa.

"Estou rindo demais aqui. Estava saindo do trabalho e o Whatsapp estava pipocando. Entrei num grupo do futebol e vi uma foto que falaram que era eu. Achei que fosse alguém parecido, mas depois vi que sou eu mesmo. É a zoeira, que faz parte do futebol, mas vai ter volta. A sacada foi boa", brinca o profissional de Tecnologia da Informação de 30 anos.

A ideia foi executada pelos amigos Ricardo, Juninho, Rafael, René e Lucas. A bola rola a partir de 21h30 no estádio da Pampulha.