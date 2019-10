O momento difícil do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro fez com que um grupo de torcedores encontrasse uma forma de demonstrar apoio aos jogadores: espalhando faixas com frases de efeito pela cidade.

Em diversos pontos de Belo Horizonte foram afixadas mensagens positivas e motivacionais para dar força aos atletas, que têm a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. A Raposa está na 18ª posição com 20 pontos.

“Lutem, até o final”; “No peito, na raça. Ousar, lutar, vencer”, “Juntos nessa batalha”, “Agora é a hora! Raçaaaaaa!” E “Avante Cruzeiro Cabuloso, contra tudo e contra todos” foram alguns dos dizeres estampados em aproximadamente 30 faixas espalhadas por diversas regiões da capital mineira.

Dentre os locais que receberam as faixas estão: Toca da Raposa II, Toca da Raposa I, nos arredores do Mineirão, na região da Savassi, no Barro Preto e no bairro Santa Amélia, onde fica a sede Campestre do Cruzeiro.



Confira imagens: