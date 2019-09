O torcedor que veio ao Mineirão, neste sábado (21), para acompanhar o duelo entre Cruzeiro e Flamengo, marcado para às 17h, na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, ganhou uma nova atração.

A partida deste sábado marca o primeiro evento que contará com o letreiro, instalado na esplanada do Gigante da Pampulha, na última quinta-feira, com os dizeres "I amineiro".

A placa, que tem de 2,26 metros de altura por 13 metros de comprimento, foi instalada em comemoração aos 54 anos do Mineirão e inspirada no famoso monumento de Amsterdã.

O casal de namorados Leonardo Garcia e Marcela Mesquita já estrearam o letreiro, tirando muitas fotos.

"Achei muito interessante, um monumento mesmo. Ainda mais sendo em um ponto tão simbólico para a cidade como o Mineirão. Vai virar ponto turístico, está muito muito bonito o letreiro", afirmou o estudante.

Nem mesmo o forte calor que castiga a capital mineira, especialmente a esplanado do Mineirão, que é formada por toneladas de concreto, espantou a empolgação de Marcela, que caprichou nos cliques.

"É sempre bom inovar nas poses, ainda mais em um monumento tão bonito como esse", brincou a estudante.