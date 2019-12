A morte da torcedora-símbolo do Cruzeiro, Maria Salomé da Silva, de 86 anos, foi mais um baque para os cruzeirenses. Para homenagear a torcedora, carinhosamente chamada por “Dona Salomé” e que dedicou sua vida ao clube celeste, um painel artístico em homenagem à icônica personagem está sendo pintado nos muros da sede social do clube no Barro Preto.

Esse painel artístico irá se juntar a outros painéis já existentes e que homenageiam jogadores importantes na história do Cruzeiro, como os campeões da Copa Libertadores de 1997, e o atacante Joaozinho, autor do gol emblemático na Libertadores de 1976, primeiro título continental da Raposa.

“Vamos cumprir um rito que já deveria ter sido cumprido, que é eternizar a imagem da Salomé nos muros do Barro Preto, um lugar onde ela viveu, trabalhou e demonstrou amor incondicional pelo Cruzeiro. Pintar esse painel lá era algo que já queríamos, e que infelizmente não fizemos antes. Mas agora será eternizada a imagem da Salomé lá”, disse Rodrigo Mattar, um dos integrantes do grupo Os do Barro Preto.

Símbolo da torcida celeste, Salomé passa mal após jogo do Cruzeiro e morre nesta madrugada

O amor de Salomé pelo Cruzeiro era conhecido por todos. A torcedora acompanhava o clube em praticamente todos os jogos, e não só no Mineirão. Ela viajou por inúmeros países acompanhando caravanas para partidas fora do país.

Após a criação do time de vôlei da Raposa, Salomé constantemente era vista torcendo nos ginásios. Prova de sua devoção e dedicação ao Cruzeiro.

Por décadas ela trabalhou na sede social do Barro Preto, onde sua imagem deve ser eternizada.

Quem quiser ajudar na campanha de arrecadação para a pintura do painel artístico com a imagem da Dona Salomé, entre em contato com: (31) 98607-5227 falar com Rodrigo Mattar.