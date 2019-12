Lutar em prol do clube e para defender os interesses do Cruzeiro. Esse tem sido o lema de um grupo de torcedores que não se escondeu no momento mais complicado da história celeste. Dessa vez a ação dos cruzeirenses é direcionado à Adidas, nova fornecedora de material esportivo da Raposa.

Depois de o vice-presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Vittorio Medioli, afirmar que o contrato da Adidas com o Cruzeiro era insustentável pelos termos comerciais acordados, a torcida emitiu uma carta aberta para a Adidas Brasil chamando a empresa para ajudar nesse momento de reconstrução do clube.

No documento, postado nas redes sociais do grupo "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921", o pedido é para que a Adidas reconsidere o contrato assinado com o time estrelado.

"Pela prática comercial comum é fácil notar que tal contrato e seus dispositivos não demonstram condições mercadológicas lucrativas para ambas as partes: nem para o Cruzeiro e nem para os milhões de compradores, que em primeiro lugar, não irão contribuir com algo lesivo à instituição que amamos. (...) Portanto, viemos lhe pedir que desconsidere as negociações com a temerária diretoria passada e tome a iniciativa de promover o “Fair Play Comercial” com quem te esperou por décadas de braços abertos: a torcida do Cruzeiro Esporte Clube", diz parte da carta.

De acordo com os torcedores, um novo acordo entre as partes servirá como baliza para boas práticas de confiança e respeito.

"Uma predisposição da empresa para repactuar os termos do contrato será vista com confiança por nós e interpretada como o respeito da ADIDAS à ética. E imediatamente, isso será recompensado como o engajamento da nossa Nação em exposição midiática e consumo de sua vasta linha de produtos", é outro ponto destacado na carta.

Mediolli

Em entrevista na noite da última quinta-feira, Mediolli falou que o contrato era bom apenas para a Adidas. “Fazer um contrato em que a Adidas ganha dinheiro e o Cruzeiro segura a brocha, não dá”, disse.

O novo dirigente também comentou sobre a possibilidade de o contrato ser rompido e o próprio Cruzeiro encontrar uma solução viável para ter o seu uniforme a partir de 2020:

"Hoje tem que partir para uma marca própria. O que vale não é a marca Adidas, o que vale é a marca Cruzeiro para a nossa torcida. Se tem Adidas, Umbro, Nike ou zero à esquerda, para eles dá na mesma", completou.

O grupo

O grupo "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921" ganhou força após convocar recentemente os protestos pró-renúncia da antiga diretoria. As convocatórias chamavam os cruzeirenses para cobrar, na porta da sede administrativa do clube, à saída de Wagner Pires de Sá e de seus vices diretos da presidência cruzeirense.

Leia a carta dos torcedores do Cruzeiro para a Adidas na íntegra