Jogar a partida final do Campeonato Mineiro no Mineirão ou no Independência não faz diferença para os cruzeirenses. Pelo menos esse é o discurso entre os jogadores da Raposa, que decidem o título estadual neste sábado, às 16h30, no Horto, contra o maior rival Atlético.

Recordista de gols desde que o Independência foi reinaugurado, o atacante Fred sabe que a finalíssima será bem difícil. Entretanto, afirma que o local do jogo não faz diferença.

“Para nós é indiferente, se jogássemos aqui (Mineirão), na nossa casa, que estamos acostumados, ou lá (Independência). Já fomos lá, já vencemos. Será um jogo difícil, temos ciência total disso”, garantiu o artilheiro do Novo Independência com 30 gols.

Recém-contratado, o atacante Pedro Rocha logo de cara já sentiu o gostinho de jogar um clássico mineiro. O jogador fez sua estreia pelo Cruzeiro justamente na primeira partida da final contra o Atlético.

Mesmo com pouco tempo de casa o atacante afirma que atuar no Independência na grande decisão não será problema.

“Não fará diferença para a gente, o Cruzeiro é gigante, qualquer lugar que for para jogar entraremos para fazer o nosso melhor”, falou Pedro Rocha em entrevista ao site do Cruzeiro.

Palavra do capitão

Um dos homens de confiança do técnico Mano Menezes, o capitão Henrique afirma que o Cruzeiro vai buscar o título, mesmo atuando no estádio que é considerado uma casa para o rival.

“Vai ser um jogo duríssimo, como é sempre. Temos que fazer nosso trabalho para que no sábado a gente esteja pronto para fazer o nosso melhor”

Vantagem

Homem-gol celeste, Fred sabe que ter invertido a vantagem para o jogo final é um ponto positivo para o Cruzeiro.

É que o Atlético, como havia terminado a fase classificatória em primeiro, garantiu vantagens para as fases finais do Estadual.

“Eles tinham essa vantagem, invertemos essa vantagem mínima. Vamos para lá buscar essa vitória e conseguir esse título”, disse.