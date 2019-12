Desespero, ansiedade, expectativa, medo, angústia. O torcedor do Cruzeiro sente todas essas sensações nesta reta final de Campeonato Brasileiro, e no último jogo da temporada, o que vai definir sua vida na Série A, o torcedor ainda se apega à fé.

Antes de a bola rolar para o jogo com o Palmeiras, na tarde deste domingo, os cruzeirenses rezaram o Pai Nosso nas arquibancadas do Mineirão. Dessa mesma maneira aconteceu em 2011, quando o time estrelado também lutou contra o rebaixamento e, naquala ocasião, se livrou da Série B com a maior goleada de sua história em cima do maior rival, o Atlético. A partida terminou com o placar de 6 a 1 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Para escapar da degola o Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras e torcer pela derrota do Ceará, que enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro. Ambas as partidas começaram 16h.