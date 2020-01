O meia Thiago Neves, que moveu ação na Justiça cobrando R$ 16 milhões do Cruzeiro, de salários e direitos trabalhistas não pagos, passou a virada de ano em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Apesar de ter excluído a conta no Instagram, o camisa 10 da Raposa sofreu com a ira dos cruzeirenses no perfil do atacante Rafael Marques, ex-jogador do time celeste. Amigos, eles passaram o último dia de 2019 juntos.

Na foto postada por Marques, vários torcedores aproveitaram para xingar o ex-ídolo e mostrar que ele não é mais bem vindo na Toca da Raposa II.

Neves tentou rescindir seu contrato com o Cruzeiro por meio de uma tutela antecipada, buscando a liberação imediata, mas teve os planos frustrados. Com vínculo até 2020 com o clube mineiro, ele ainda poderá recorrer da decisão.

Clique na foto abaixo para acompanhar os comentários: