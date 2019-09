O Cruzeiro trabalha para resolver mais uma ação na Justiça em um momento de turbulência financeira e política do clube. A ação da vez diz respeito a um acordo do ano de 2017 envolvendo o contrato do meia Robinho e comissões que deveriam ter sido pagas aos empresários do jogador.

De acordo com informações recebidas pelo Hoje em Dia, a empresa GR2 Gestão e Marketing Ltda cobra do Cruzeiro R$ 434.795,20 de comissão pela negociação envolvendo Robinho. Segundo a petição inicial, documento que o HD teve acesso, essa quantia já está atualizada com juros e correções.

A ação é do dia 19 de julho e o processo que teve etapas concluídas foi movimentado recentemente, no dia 26 de agosto, quando o juiz deu prazo para o Cruzeiro quitar o débito ou apresentar defesa. A citação do clube ainda não foi publicada.

Entenda o caso

A ação foi movida pela GR2 Gestão e Marketing Ltda por que, em 2 de janeiro de 2017, foi firmado um "Termo de Ajuste de Pagamento de Comissão e Outras Avenças" pelo qual o Cruzeiro se obrigou a pagar à exequente (GR2 Gestão e Marqueting Ltda) a quantia total de R$ 652,5 mil por conta de serviços de intermediação prestados na renovação contratual de Robinho.

Conforme apurado pelo HD, o Cruzeiro pagou seis parcelas e amortizou R$ 261 mil do valor total, mas ainda ficou devendo R$ 391,5 mil. Por isso, no dia 16 de julho de 2018, foi firmado um novo acordo por meio de "Termo para Parcelamento de Débito" e o clube acordou uma nova forma de pagamento, definida assim: R$ 43,5 mil à vista e mais quatro parcelas de R$ 87 mil com vencimentos em agosto, setembro, outubro e novembro de 2018. Entretanto, as parcelas não foram quitadas conforme combinado.

Advogado dos empresários de Robinho

O advogado Carlos Henrique de Mattos Sabino, do escritório Bonfin, Sabino, Puppi, Bittencourt & Cantergiani foi procurado pela reportagem. No entanto, ele próprio disse que não poderia comentar o teor do processo por "questões éticas e contratuais".

Apesar disso, Carlos Sabino, que é advogado do próprio Robinho e de seus agentes, fez questão de ressaltar que a relação das partes com o Cruzeiro é "muito boa".

"Sim, uma relação muito positiva. Tanto que o Robinho renovou o seu contrato recentemente", concluiu.

A reportagem procurou os advogados do Cruzeiro. Foram diversas tentativas de ligações, tanto para o diretor jurídico Fabiano de Oliveira Costa quanto para Edson Travassos, funcionário do clube. Nenhum dos dois profissionais atendeu às ligações.

Renovação contratual recente

No dia 10 de julho, o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com Robinho até dezembro de 2021. O antigo vínculo do jogador com o clube terminaria no fim de 2019, mas foi ampliado por mais dois anos.

Robinho foi contratado pelo Cruzeiro em abril de 2016, em negócio com o Palmeiras. Desde então, o meio-campista conquistou quatro títulos pela Raposa: duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois Campeonatos Mineiros (2018 e 2019).