Se a sequência de empates já não estava boa para o Cruzeiro, a derrota para o Santos por 4 a 1 complica ainda mais a luta do time para se salvar do rebaixamento. Abrindo os jogos da 34ª rodada do Brasileirão, na noite de sábado (23), o time de Abel Braga não foi capaz de superar a equipe do argentino Jorge Sampaoli.

O time celeste foi até a Vila Belmiro na busca de três pontos, contra o Santos, após uma sequência de quatro empates - que até o momento não são capazes de garantir a permanência da equipe de Abrel Braga na Série A do Campeonato Brasileiro, mas volta para casa goleado. Numa partida em que os nomes do jogo foram Marinho (que castigou a defesa celeste) e Egídio (que teve participação decepcionante), a derrota na Vila Belmiro era tudo que o torcedor não queria nessa altura do campeonato era uma derrota.

Com 36 pontos, o Cruzeiro ainda pode ver Ceará e Botafogo (que têm a mesma pontuação) se distanciarem caso tenham resultados positivos no domingo (24). O Ceará pega o São Paulo, às 19h no Castelão, enquanto o Botafogo recebe o Corinthians, às 18h no Engenhão. E para piorar, o Fluminense pode empurrar o Cruzeiro de volta para a zona de rebaixamento, caso o Fluminense derrote o CSA, na segunda-feira (25), no Rei Pelé.

O Jogo

O Cruzeiro sabia que iria encontrar um Santos forte, principalmente jogando em casa. Mesmo assim, o time celeste abriu o marcador, o que dava indícios de poderia fazer uma boa partida. No entanto, não conseguiu conter a superioridade do alvinegro praiano.

Na etapa inicial, o Cruzeiro teve dificuldades para ajustar a marcação, principalmente pela esquerda, com Marinho infernizando a vida de Egídio. O Santos dominou a partida, tendo maior posse de bola. Ao final do primeiro tempo, Fabrício Bruno comentou que o esquema tático do Cruzeiro era justamente jogar no contra-ataque. E foi o que aconteceu.

Gol

Logo aos 13 minutos, o Orejuela invadiu a área, após receber assistência de Thiago Neves, e abriu o marcador, o que fez com que momentaneamente o time atingisse 39 pontos (dois a menos que o Atlético que é o 13º colocado). Mas o alívio celeste não durou 10 minutos, e aos 22, Sasha deixou tudo igual, ao receber passe de Evandro, batendo sem dar chances para o goleiro Fábio.

A lateral esquerda seguiu como uma avenida aberta na defesa cruzeirense, sempre com Marinho se aproveitando da incapacidade do lateral Egídio em matar as jogadas. Se nas laterais o Cruzeiro se mostrava permissivo, no ataque ele não conseguia se mostrar eficiente. No final do primeiro tempo, David fez bela jogada, limpando o marcador e batendo cruzado, mas sem levar perigo para a meta de Everson.

Susto

Nos acréscimos, já aos 47 minutos do primeiro tempo, Sánchez perto da grande área, e Gustavo Henrique amplia de cabeça. No entanto, o bandeira marca impedimento, que foi validado pelo VAR.

Segundo tempo

Sem alterações no vestiário, a tônica do jogo se manteve após o intervalo. O Santos pressionando com um ataque bem blocado, tendo Marinho, Sánchez e Soteldo como protagonistas. Enquanto isso o Cruzeiro tentando armar contra-ataques sem efetividade, além da atuação lastimável de Egídio, que foi incapaz de conter Marinho e seus companheiros.

E como um tragédia anunciada, aos 14 minutos, Marinho recebe lançamento da intermediária e vence Egídio na corrida, limpa para dentro e bate forte sem chances para Fábio. Desconcentrada, a zaga celeste deixou espaços abertos e menos de cinco minutos depois do gol de Marinho, quase que o Santos amplia com cabeçada de Evandro, após cobrança de falta cometida por Egídio.

Mas não precisou mais dois minutos para Solteldo receber de Marinho e marcar o terceiro. E aos 21, quase que Solteldo marca o quarto gol da partida, mostrando a total apatia do Cruzeiro.

Sem reação

O técnico Abel Braga tentou reforçar o ataque, substituindo Sassá por Joel e posteriormente com Ezequiel, no lugar de Robinho. Faltando cerca de 10 minutos para o final da etapa complementar, Marquinhos Gabriel entrou no lugar de Thiago Neves, mas a fatura já estava liquidada, pois Diego Pituca sacramentou a vitória, com gol no rebote da defesa de Fábio, aos 44 minutos.

Na saída de campo, Thiago Neves resumiu a derrota da seguinte forma: “Eles souberam aproveitar as oportunidades e nós não. Estou fazendo o que eu posso, jogando com dores, mas quero ir até o final. Mas as coisas não estão acontecendo”.

Próximo confronto

Na quinta-feira (28) o Cruzeiro recebe o CSA, às 21h30 no Mineirão. Abel Braga terá pouco tempo para ajustar o time que precisa vencer para seguir na Série A.

A FICHA DO JOGO - Santos 4 x 1 Cruzeiro

SANTOS

Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez, Evandro e Marinho; Sasha (Diego Pituca) e Soteldo (Kaio Jorge).

Técnico: Jorge Sampaoli

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho (Ezequiel) e Thiago Neves (Marquinhos Gabriel); David e Sassá (Joel).

Técnico: Abel Braga

GOLS

Orejuela, aos 13 minutos do primeiro tempo para o Cruzeiro; Sasha, aos 22 minutos do primeiro tempo, Marinho, aos 14 minutos, e Soteldo, aos 19 minutos, e Diego Pituca, aos 44 minutos do segundo tempo para o Santos

CARTÕES AMARELOS: Gustavo Henrique, Marinho (Santos); Egídio (Cruzeiro)

DATA: 23 de novembro de 2019

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos (SP)

MOTIVO: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado José Eduardo Calza e Lúcio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere