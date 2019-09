A realidade é essa: o Cruzeiro é o único time das Séries A e B do Brasileiro que não venceu uma partida sequer como visitante. Foram cinco derrotas e quatro empates, em nove jogos disputados longe de seus domínios. É com este desempenho pífio, em meio a um cenário desolador, que o time vai buscar o tão sonhado primeiro triunfo fora de BH neste sábado (14), contra o Palmeiras, pela última rodada do turno do Nacional.

A escrita negativa teve início na primeira rodada da competição com o revés por 3 a 1 para o Flamengo, que, por sinal, quebrou a invencibilidade da equipe estrelada na temporada.

Depois disso, jogando na condição de visitante, a Raposa perdeu para Internacional, Fluminense, Fortaleza e Atlético e empatou com São Paulo, Bahia, Avaí e CSA (foto).

Por conta desse histórico, o time celeste detém o pior desempenho fora de casa, com apenas quatro pontos, assim como Avaí e Internacional, que aparecem à frente dos celestes por terem vencido uma vez no campeonato.

Contra o Palmeiras, em partida que marca o primeiro encontro de Mano Menezes e o Cruzeiro, após a demissão do técnico do comando da equipe azul, será a última chance de a Raposa ganhar um duelo como forasteiro no turno.

Confira os jogos do Cruzeiro fora de casa no turno do Brasileirão

27/4 - Flamengo 3 x 1 Cruzeiro - Maracanã

12/5 - Internacional 3 x 1 Cruzeiro - Beira-Rio

18/5 - Fluminense 4 x 1 Cruzeiro - Maracanã

2/6 - São Paulo 1 x 1 Cruzeiro - Morumbi

12/6 - Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro - Castelão

20/7 - Bahia 0 x 0 Cruzeiro - Fonte Nova

4/8 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro - Independência

11/8 - Avaí 2 x 2 Cruzeiro - Ressacada

25/8 - CSA 1 x 1 Cruzeiro - Rei Pelé

14/9 - Palmeiras x Cruzeiro - Arena Palmeiras