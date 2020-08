O Cruzeiro estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Mineirão, a Raposa bateu o Botafogo-SP por 2 a 1, neste sábado (8).

Com o resultado, o time celeste foi mais um gigante do futebol brasileiro que disputou a Série B - desde que o torneio passou a ser disputado por pontos corridos em 2006 - a iniciar a trajetória na competição com um triunfo.

Além da Raposa, que debutou no torneio, mais sete clubes que fazem parte do grupo dos 12 maiores instituições do país, disputaram a Série B nos últimos 15 anos: Atlético (2006), Corinthians (2008), Vasco (2009,2014 e 2016), Palmeiras (2013), Botafogo (2015) e Internacional (2017).

E o retrospecto dessas equipes na estreia na segunda divisão nacional é amplamente favorável. Em nove jogos, os gigantes venceram sete vezes e empataram em outras duas oportunidades.

Confira o retrospecto:

2006 - Marília 1 x 1 Atlético

2008 - Corinthians 3 x 2 CRB

2009 - Vasco 1 x 0 Brasiliense

2013 - Palmeiras 1 x 0 Atlético-GO

2014 - Vasco 1 x 1 América

2015 - Paysandu 0 x 1 Botafogo

2016 - Sampaio Corrêa 0 x 4 Vasco

2017 - Londrina 0 x 3 Internacional

2020- Cruzeiro 2 x 1 Botafogo-SP