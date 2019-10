“Queria fazer um agradecimento especial à turma de 2003. Não lembro de ter outro ano parecido. Os caras estão falando que o Flamengo agora está parecido. A gente não tinha nem dinheiro naquela época. Tirar um puto do bolso do Zezé (Perrella) era duro. A rapaziada que está agora vai sentir na pele como que vai ser”. No lançamento do filme Alex Câmera 10 em Belo Horizonte, no último dia 14 de outubro, o camisa 10 do Cruzeiro de 2003 falou sobre o tema que toma conta das discussões entre cruzeirenses e flamenguistas num momento em que o rubro-negro carioca está muito próximo de estabelecer em 2019 uma Tríplice Coroa.

Na sua fala (veja vídeo), Alex deixa claro que considera o Cruzeiro de 2003, time onde ele era o maestro n maior temporada da sua carreira, superior ao Flamengo de 2019, curiosamente o seu clube de infância, e no filme Alex Câmera 10 aparecem fotos dele ainda garoto, na periferia de Curitiba, vestido com a camisa flamenguista.

O craque Alex considera o Cruzeiro, de 2003, um time superior ao atual Flamengo, que caminha para vencer o Brasileirão e está na decisão da Copa Libertadores

Uma maneira de tentar resolver a questão é recorrer aos números, embora 16 anos seja uma distância considerável, pois no início do século o futebol brasileiro era muito mais equilibrado que neste momento.

De toda forma, o aproveitamento do Flamengo no Brasileirão de 2019 é bem superior ao alcançado pelo Cruzeiro, que é o melhor campeão da Era dos Pontos Corridos, iniciada exatamente em 2003. Naquele ano, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo conquistou 72,5% dos pontos, alcançando 100 em 138 possíveis. Naquele ano, a Série A teve 24 participantes.

No Campeonato Brasileiro de 2019, o aproveitamento do Flamengo é de 79%. São 64 pontos ganhos em 81 disputados.

Com mais 19, nos 33 que ainda disputa, o que significa ganhar 57,57% dos pontos, o time de Jorge Jesus chega a 83 e se transforma no melhor campeão da Era dos Pontos Corridos, com aproveitamento de 72,8%.

Num levantamento feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, que tem o blog Futebol em Números no portal UOL, a partir de 1971, os únicos aproveitamentos de campeões superiores aos 79% que o Flamengo tem no momento fora do Internacional, em 1976 (84,1%) e 1979 (79,7%).

Para ultrapassar o Colorado de 1976, o rubro-negro carioca precisaria chegar aos 96 pontos neste Brasileirão. Como tem 64, precisaria de 32 nos 33 que ainda disputa. Como não tem como chegar a essa marca, pois com dez vitórias e um empate, seriam necessário vencer todos os jogos que restam para o Flamengo de Jorge Jesus superar aquele Internacional de Rubens Minelli.

Gols

No aproveitamento, é muito difícil que o Flamengo deixe de ultrapassar o Cruzeiro e se transforme no melhor campeão dos pontos corridos. Mas quando se recorre ao poderio ofensivo, o time de Vanderlei Luxemburgo leva vantagem, pois tem média de 2,21 por partida, contra 2,11 dos flamenguistas neste 2019.

Na última quarta-feira (23), o Flamengo garantiu sua classificação para a decisão da Copa Libertadores fazendo 5 a 0 sobre o Grêmio, no jogo de volta das semifinais, no Maracanã

Para superar a Raposa, o rubro-negro precisa chegar aos 85 gols neste Brasileirão. Como tem 57, precisaria de 28 nas 11 partidas restantes, média de 2,54.

Na análise defensiva pelos números, o Flamengo é mais eficiente. Sofre, em média, 0,81 gol por jogo, enquanto o Cruzeiro era vazado 1,02.

Geral

No geral, considerando-se todas as competições, o Cruzeiro fez 73 partidas em 2003. Foram 52 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. O aproveitamento foi de 77,16. A equipe de Luxemburgo marcou 179 gols, média de 2,45, e sofreu 70, média de 0,95.

Em 2019, o Flamengo já disputou 60 jogos. Venceu 39, empatou 14 e perdeu 7. O aproveitamento é de 72,77%. O time rubro-negro balançou a rede 116 vezes, média de 1,93, e foi vazado 46, média de 0,76.

O Flamengo tem ainda 12 jogos a disputar, com essa lista podendo chegar a 14 caso ele vença a Copa Libertadores e vá ao Mundial de Clubes da Fifa. São 42 pontos em disputa e para superar o aproveitamento do Cruzeiro de 2003, em toda a temporada, ele precisa vencer todos, pois neste caso chegaria a 77,92%. Com um empate e 13 vitórias, este número será de 77,02, inferior aos 77,16% do time de Vanderlei Luxemburgo.

Comparar épocas no futebol é difícil, tratando-se de jogador ou de equipes. Uma certeza é que o Cruzeiro de 2003 já fez história. O Flamengo de 2019 caminha para isso. E feliz é quem teve a chance de acompanhar as duas caminhadas.