O Cruzeiro que inicia a temporada 2021 é bem pior que o Cruzeiro que começou a de 2020. Isso é um fato, ratificado por números.

Um ponto em comum é a reformulação do elenco. Tanto com Adilson Batista quanto com Felipe Conceição, o plantel precisou ser modificado, deixando claro nas duas situações que os vários problemas financeiros influenciam na montagem de um time de qualidade.

No entanto, com Adilson, o Cruzeiro se mostrou invicto nas seis primeiras partidas de 2020. Foram três triunfos e três empates, culminando em um desempenho de 66,67%. Dali em diante, porém, o cenário piorou, e o treinador acabou demitido em março.

Já com Conceição, a situação vem sendo bem abaixo, embora ainda seja início de trabalho e, como o técnico sempre enfatiza, se faz necessário tempo para implantar uma nova filosofia de jogo.

O problema é que a equipe não tem obtido muito êxito em 2021, notório nos resultados. Neste começo de temporada, a Raposa venceu duas vezes, empatou duas e perdeu duas: aproveitamento de 44,4%.

Com a paralisação do Campeonato Mineiro, e sob um clima de pressão, Conceição ganha um pouco mais de tempo para tentar solucionar alguns problemas no plantel.

Cruzeiro 2020 x Cruzeiro 2021: inícios de temporadas mostram disparidade de campanhas

Seis primeiras partidas da temporada 2020

Cruzeiro 2 x 0 Boa Esporte - Mineirão - Mineiro

Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova - Mineirão - Mineiro

Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro - Mário Helênio - Mineiro

Cruzeiro 1 x 1 América - Mineirão - Mineiro

São Raimundo (RR) 2 x 2 Cruzeiro - Canarinho - Copa do Brasil

Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro - Pedro Alves do Nascimento - Mineiro

Seis primeiras partidas da temporada 2021

Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro - Parque do Sabiá - Mineiro

Cruzeiro 0 x 1 Caldense - Mineirão - Mineiro

URT 0 x 2 Cruzeiro - Arena do Jacaré - Mineiro

São Raimundo (RR) 1 x 1 Cruzeiro - Amigão - Copa do Brasil

Cruzeiro 1 x 0 Athletic - Mineirão - Mineiro

América 1 x 0 Cruzeiro - Independência – Mineiro