Em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quinta-feira (5) foi estabelecida a ordem dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. E o primeiro jogo entre Cruzeiro e CRB acontecerá possivelmente no Mineirão, com a decisão no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas.

A partir da terceira fase os confrontos passam a ser disputados em ida e volta, diferentemente das duas primeiras rodadas do mata-mata, que tiveram apenas um jogo e o clube melhor ranqueado na CBF jogou como visitante.

As datas reservadas para os duelos entre Cruzeiro e CRB são 11 e 18 de março.

Campanha

Para chegar à terceira fase da Copa do Brasil o Cruzeiro teve dificuldades contra adversários menos expressivos no futebol nacional. Na primeira fase eliminou o São Raimundo-RR jogando com o regulamento "debaixo do braço": empatou em 2 a 2, no estádio Canarinho, em Boa Vista. A equipe melhor ranqueada na CBF iniciava o torneio jogando pelo empate para passar à segunda fase.

Na última quarta-feira o time de Adilson Batista voltou a empatar, dessa vez por 1 a 1 com o Boa Esporte, no estádio Dilzon Melo, em Varginha, e definiu classificação nos pênaltis: 5 a 4 para a Raposa, com o goleiro Fábio defendendo uma cobrança.

Arrecadação

Até aqui o Cruzeiro já arrecadou R$ 3,9 milhões na Copa do Brasil. Os jogos contra o CRB valem, além da vaga à quarta fase, R$ 2 milhões. (veja abaixo os valores somados em cada fase).

Premiação

1ª fase - R$1,1 milhão

2ª fase - R$1,3 milhão

3ª fase - R$1,5 milhão