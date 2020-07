O técnico Enderson Moreira está perto de ganhar mais um lateral-direito para a sequência da temporada. O Cruzeiro acertou com Daniel Guedes e o jogador, que já está em Belo Horizonte, realizará exames antes de assinar contrato com a Raposa. O vínculo de empréstimo deve ser fechado até o fim da temporada.

O ala pertence ao Santos, estava suspenso por doping e isso atrasou as intenções do Cruzeiro de ter o atleta na Toca II antes. Guedes ficou sem jogar por dez meses e foi liberado para retomar a carreira no dia 16 de julho deste ano, após decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD).

Em 2019, quando estava no Goiás, Daniel Guedes teve detectada em sua urina no teste antidoping o uso da substância higenamina. O flagra aconteceu após a derrota Esmeraldina por 1 a 0, para o CSA, em 27 de maio. Enquanto não era suspenso preventivamente o jogador seguiu atuando pelo Goiás.

O melhor momento de Daniel Guedes aconteceu em 2018 com a camisa do Santos. O interesse de Enderson em Guedes é antigo e a negociação se arrastava desde maio. O jogador chegou a revelar conversas telefônicas com o treinador cruzeirense e não escondeu o desejo de trabalhar novamente com o comandante que o promoveu da base do Santos para o time principal.