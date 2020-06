As categorias de base do Cruzeiro já têm um novo gestor. Trata-se de Gustavo Ferreira, ex-gerente do Jabaquara, clube que joga a quarta divisão do Campeonato Paulista. A contratação do dirigente acontece por indicação do ex-atacante Deivid, atual diretor técnico de futebol do time principal da Raposa, e que trabalhou com Ferreira nas divisões inferiores da agremiação de Santos. A empresa do ex-camisa 9 (Deivid Sports) era a responsável pela operação da base da equipe do litoral de São Paulo.

Gustavo Ferreira, que jogou futebol profissionalmente, se formou em gestão do esporte e fez cursos na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fifa, Universidade do Futebol, e também tem formação como treinador, analista de desempenho e treinador de goleiros.

Ferreira trabalha com o futebol de base há sete anos e, além do Jabaquara, também atuou nas categorias inferiores do Ceará.

Como jogador passou pela base do Cruzeiro, mas jogou mesmo em clubes do interior de São Paulo, como o São Caetano, Santo André e Noroeste.

Gustavo Ferreira está em Belo Horizonte desde a última terça-feira e já foi apresentado como novo gestor do futebol estrelado. Ele chega para substituir Ricardo Drubscky, promovido à Toca II e atualmente diretor de futebol no time principal.

Desde março, quando Drubscky foi promovido e deixou o cargo na Toca I, o departamento de futebol da Raposa procurava um novo gestor para as categorias de base. O nome preferido de Sérgio Santos Rodrigues era João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. No entanto, para tirá-lo do Alviverde era preciso pagar multa rescisória, o que esfriou o interesse celeste.