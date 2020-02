Agora vai? Depois de várias janelas de transferências, especulações, desejo da torcida e do próprio jogador, o Cruzeiro pode, enfim, anunciar a contratação do atacante Marcelo Moreno. O Conselho Gestor da Raposa conta com a ajuda do empresário Pedro Lourenço e, com aporte financeiro do proprietário da rede Supermercados BH, acertou verbalmente com o centroavante. Para que o "Flecheiro" volte à Toca II agora depende da rescisão contratual do atleta com o Shijiazhuang Ever Bright, da Segunda Divisão do Campeonato Chinês.

"Depende só do Marcelo Moreno resolver com o clube dele. Basicamente, ele resolvendo o problema com o clube, virá para o Cruzeiro. Há a possibilidade dele rescindir sim (com o clube asiático). Entre nós e ele está tudo certo", garantiu o gestor de futebol celeste, Carlos Ferreira.

Segundo apurou o Hoje em Dia, Marcelo Moreno, que tem mais dois anos de contrato a cumprir com o Shijiazhuang Ever Bright, receberá 33% a mais do que o valor definido como o teto salarial do Cruzeiro para 2020. Esse valor mais possíveis bonificações serão divididos entre o clube e o empresário Pedro Lourenço, que, de acordo com informaçoes recebidas pela reportagem, arcará com a maior parte do contrato.

Carlos Ferreira também comentou sobre a questão salarial de Marcelo Moreno. E disse que da parte do Cruzeiro o jogador não receberá mais do que os jogadores que já estão na Raposa. "Ele não vem ganhando mais. Não vamos tratar desse assunto de salários, respeitando o desejo do atleta. Ele virá dentro das condições do Cruzeiro", garantiu, dando detalhes da negociação

"A negociação está avançando, é um desejo tanto do Cruzeiro quanto do jogador, de nos ajudar nessa reconstrução, e esperamos que ele resolva lá na China e possa nos ajudar. Ele está com muita vontade, a torcida adora o Marcelo, acho que será um novo casamento e vai dar tudo certo", afirmou.

