O Cruzeiro anunciará em breve, de forma oficial, a contratação do lateral-direito colombiano Luis Manuel Orejuela. A diretoria celeste acertou com o Ajax, da Holanda, o empréstimo do jogador, que vem à Toca por uma temporada com os direitos fixados.

Orejuela tem 23 anos e foi revelado pelo Deportivo Cali-COL, de onde saiu para defender o Ajax. Com a camisa do clube colombiano o lateral fez 72 jogos e marcou quatro gols.

Especialista no futebol sul-americano, Joza Novalis destacou em sua conta no Twitter as características do jogador: “Lateral forte, seguro e eficiente na marcação. A melhorar sua recomposição defensiva, mas algo bem possível a curto prazo. Jovem e muito promissor”, postou no dia 30 de dezembro.

O interesse do Cruzeiro em Orejuela foi antecipado pela Rádio Itatiaia e confirmado pelo Hoje em Dia. O anúncio do acordo entre a Raposa e o Ajax foi citado pelo jornalista colombiano Diego Rueda, da Rede Caracol.



Luis Orejuela fará exames médicos no começo de 2019, e se for aprovado assina contrato.

O Cruzeiro terá preferência de compra de 50% dos direitos do jogador aproximadamente R$ 4,4 milhões (1,5 milhão de euros).