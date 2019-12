Uma reunião entre dirigentes do Cruzeiro e o empresário Fábio Mello, que agencia os atletas Fabrício Bruno e Rafael, terminou em confusão no último sábado (28). Por meio do Twitter, Anísio Ciscotto, integrante do conselho gestor do clube, relatou os fatos e acusou o agente de surrupiar documentos após o término do encontro.

A Raposa, por sua vez, publicou nota oficial nesta segunda (30) e, em tom de acusação, tornou pública a ação de Mello:

"O Cruzeiro EC vem a público lamentar o comportamento do agente de jogadores, Fábio Mello, que após uma reunião com o CEO do Núcleo Dirigente Transitório, Vittorio Medioli, tentou se apoderar de alguns documentos sigilosos do clube retornando a sala de reuniões que no momento estava vazia. Após a reunião, Fábio Mello se aproveitou de uma rápida saída de Medioli voltando a sala levando consigo vários documentos.

Ao perceber os movimentos do agente pelo reflexo do vidro, Medioli o abordou na porta do elevador e conseguiu recuperar a maioria dos documentos, mas um acabou escapando e foi notada a falta somente após uma conferência detalhada. Vittorio Medioli confirmou que vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia", escreveu por meio da assessoria.

Clima hostil

A reportagem do Hoje em Dia tentou contato com Fábio Mello, mas, até o fechamento desta publicação não obteve resposta. Contudo, em conversa com uma pessoa próxima ao empresário, apurou que o clima na rápida reunião não foi nada amistoso, desde o início.

A fonte, que pediu para ter o nome preservado, disse que Medioli tentatava de todas as formas mostrar poder e que não estava disposto a negociar. O CEO, inclusive, teria dito que resolveria as pendências cobradas apenas na Justiça.

Sem entendimento entre as partes, o encontro terminou com o ato de Fábio Mello, confirmado à reportagem.