Segundo jogo no Mineirão ou no Independência? Partida decisiva do Estadual será na quarta-feira (17) ou no sábado (20)? Na reunião marcada para às 14h desta terça (9), na sede da Federação Mineira, estas respostas podem ser definidas e oficializadas por dirigentes de Atlético e Cruzeiro, finalistas do Campeonato Mineiro; ou não.

Mandante do primeiro duelo contra o maior rival, a Raposa mandará o confronto no próximo domingo (14), no Gigante da Pampulha. Em relação ao jogo decisivo, a posição da diretoria celeste é que aceita que seja na quarta (desejo da TV Globo) ou no sábado; sobre o local, o atual campeão mineiro crê que o Galo escolherá o Independência para os 90 minutos que definirão quem dará a volta olímpica.

Em contato com a diretoria do Atlético, a reportagem do Hoje em Dia apurou que "será seguido o regulamento"; ou seja: caso o duelo seja disputado no meio da semana, até sexta-feira (12) o alvinegro precisa comunicar em qual Arena exercerá o mando de campo; caso o segundo clássico seja no fim de semana, o prazo se estende até segunda (15).

Contrato com a Globo

Assinado por cinco temporadas, com validade até 2021, o contrato do Estadual com a TV Globo pode chegar ao fim já nesta temporada; ao menos nos moldes atuais de exibição da atração.

Conforme publicou em janeiro o jornalista Vinícius Dias, do Blog Toque di Letra, a detentora dos direitos de transmissão tem até maio – mês seguinte à decisão – para decidir sobre a compra do período restante. A incerteza aparece graças à possibilidade de mudança drástica no calendário nacional, algo desejado pela emissora.