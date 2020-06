O lateral-direito Raúl Cáceres é aguardado em Belo Horizonte nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. O jogador, que está no Paraguai, aguarda apenas a autorização para viajar ao Brasil, visto que há restrições devido à pandemia do coronavírus.

"Estou aguardando a permissão para que eu e Raúl Cáceres viajemos a Belo Horizonte. Permissão da chancelaria para que Raúl viaje e eu de minha filha Rayssa", disse no Twitter o empresário Régis Marques, que cuida da carreira do lateral.

Por ser estrangeiro e não estar no território brasileiro Raúl Cáceres poderia ter problemas para entrar no país por causa da COVID-19. Entretanto, como já possui o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) por ter atuado no Vasco em 2019, o jogador não deve ter dificuldades para ingressar no Brasil.

Cáceres está em Assunção, iria de carro até Foz do Iguaçu, cidade brasileira que faz fronteira com o Paraguai, e de lá pegaria um voo com destino a Belo Horizonte.

O fato de ter visto de trabalho no Brasil facilita a situação de Raúl Cáceres. Não tivesse essa autorização o jogador poderia ter sua entrada no país barrada pelas autoridades. É que o presidente

Jair Bolsonaro prorrogou no último sábado, por mais 15 dias, a restrição excepcional e temporária de entrada em território nacional por causa do agravamento da pandemia da COVID-19.

Alguns casos excepcionais estão fora dessa lista restritiva imposta pelo Governo Federal.

Números recentes

Raúl Cáceres disputou 29 partidas pelo Vasco em 2019. No Campeonato Brasileiro da temporada passada foram apenas sete jogos, sendo seis como titular. Ele não marcou gols pelo time da Cruz de Malta.

Em 2020, Cáceres atuou em quatro de oito partidas do Campeonato Paraguaio com a camisa do Cerro Porteño. De acordo com o jornalista Alvaro Aponte, setorista do Cerro Porteño pela Rádio Unión 800AM do Paraguai, o jogador era mais utilizado por Arce, treinador do Ciclón, nos jogos da Copa Libertadores. Na competição internacional ele atuou outras quatro vezes.